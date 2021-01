Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren in Osnabrück zu Unfällen, weil die Maximalhöhe von Brücken unterschätzt wurde - wie hier im Mai 2011.

Gert Westdörp

Osnabrück. Für Aufsehen sorgte am Donnerstag ein Lastwagen, der unter der Eisenbahnbrücke an der Iburger Straße in Osnabrück steckenblieb. Es war nicht der erste Unfall dieser Art: In den vergangenen Jahren kam es in der Region Osnabrück immer wieder zu Unfällen, weil die maximale Brückendurchfahrtshöhe nicht beachtet wurde.

Wir blicken auf einige der Unfälle von 2005 bis 2021 zurück. Zwei Brücken waren dabei sogar mehrmals betroffen:12. Januar 2005: Lkw-Dach in Bramsche abgerissen Wekenborg-Placke Am Mittag des 12. Januar