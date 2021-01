Wie steht es um das Handwerk in der Region, Herr Möhle?

Bei den Gewerken, bei denen auch jetzt die Auftragsbücher voll sind, habe es auch vor der Corona-Pandemie gut zu tun gegeben, sagt Kammerpräsident Reiner Möhle. Gewinner in der Krise sieht er keine.

Gert Westdörp

Osnabrück/Meppen/Lingen/Papenburg. Ein Jahr, geprägt von der Corona-Pandemie. Ein Gespräch mit Reiner Möhle, Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, über die aktuelle Situation im Handwerk, Lockdown und Coronahilfen, Ausbildung und das Image des Handwerks.

Ein Jahr unter dem Zeichen von Corona: Wie ist die Lage des Handwerks tatsächlich? Wir müssen einen Spagat machen. Auf der einen Seite gibt es die Gewerke, die die Pandemie in den Büchern kaum gemerkt haben. Hier denke ich vor allem an all