Sorgen und Nöte: Was bewegt die Landwirte in der Region Osnabrück?

Schweine in einem Schweinestall bei Hunteburg. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Auch die Landwirte in der Region wollen mehr Tierwohl und Umweltschutz. Dafür brauchen sie aber verlässliche Rahmenbedingungen, faire Erzeugerpreise und dass mehr Nachhaltigkeit auch finanziell honoriert wird. Wir haben mit den Landwirten in der Region Osnabrück darüber gesprochen, was sie bewegt.

Da die internationale Grüne Woche in Berlin dieses Jahr coronabedingt nicht stattfinden kann und auch andere Info-Stände auf Wochenmärkten ausfallen, hat das Osnabrücker Landvolk zum digitalen Dialog aufgerufen. Am Freitag und Sam