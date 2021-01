Frank Henning (SPD) will Oberbürgermeister von Osnabrück werden.

Jörn Martens

Osnabrück. Jetzt ist es offiziell: Frank Henning, derzeit das bekannteste Gesicht der SPD in Osnabrück, hat am Freitag seine Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl am 12. September 2021 bekanntgegeben. "Ich trete an, um zu gewinnen", sagte er.

Der Unterbezirksvorstand hatte den 54-jährigen Landtagsabgeordneten am Donnerstagabend einstimmig nominiert. Henning legte zugleich sein Amt als Fraktionsvorsitzender im Rat nieder, um sich auf den Wahlkampf konzentrieren zu können. Das let