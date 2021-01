Wann müssen Schüler in Stadt und Landkreis Osnabrück eine Maske tragen?

Michael Gründel

Osnabrück. An Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück müssen wegen der Corona-Pandemie im Unterricht Masken getragen werden. Allerdings gibt es in bestimmten Fällen Ausnahmen.

Wie die Stadt Osnabrück am Freitag mitteilte, wurde eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die insbesondere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Schulen präziser regelt. Die Vorgaben sind nun nahezu identisch mit denen des Landkreis