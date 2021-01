Ampelanlage an Haster Mühle in Osnabrück wird modernisiert

Die Ampelanlage an der Kreuzung Haster Mühle in Osnabrück wird modernisiert und auf Led umgestellt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Ampelanlage an der Kreuzung Haster Mühle in Osnabrück wird modernisiert und auf Led-Technik umgestellt. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 18. Januar, und bringen Verkehrsbehinderungen mit sich.

Nach Angaben der Stadt Osnabrück ist die Ampelanlagentechnik veraltet und muss modernisiert werden. Die Arbeiten beginnen am Montagum 8.30 Uhr und sollen am Donnerstag gegen 15 Uhr abgeschlossen sein. In dieser Zeit ist die eigentliche