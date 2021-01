Eisenbahnbrücke an Iburger Straße in Osnabrück muss repariert werden

Nach einem Unfall am Donnerstag muss die Eisenbahnbrücke an der Iburger Straße in Osnabrück repariert werden.

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Die Eisenbahnbrücke am Osnabrücker Rosenplatz, an der es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen ist, muss repariert werden. Die Iburger Straße muss dafür gesperrt werden. Ein Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest.

Was war passiert? Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen mit einem ausgefahrenen Ladekran gegen die vier Meter hohe Eisenbahnbrücke gefahren, die über die Iburger Straße führt. Die beiden Fahrzeuginsassen – zwei 47 und 63 Jahre alte Män