Den Fernmeldeturm immer im Blick: Auch der Schinkelberg bietet sich für Wanderungen an.

Michael Gründel

Osnabrück. Lockdown, Homeoffice, Kontaktverbot. In diesen trüben Zeiten wollen sich viele Osnabrücker wenigstens einen Gang durch die frische Luft gönnen. Und nicht wenige denken dabei sofort an den Rubbenbruchsee. Aber gerade dort wird es manchmal so eng, dass Abstandhalten kaum möglich ist. Doch es gibt Alternativen.

Denn viele Naherholungsgebiete in Osnabrück sind wenig bekannt. Und mancher schöne Winkel erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Wir haben 20 Ziele zusammengestellt, die sich am besten mit dem Rad erreichen und dann zu Fuß erkunden las