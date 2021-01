Im Einzelhandel und Nahverkehr gilt ab Montag in Bayern die FFP2-Maskenpflicht. Die Osnabrücker Apotheken sehen sich dafür gerüstet, falls diese Pflicht auch in Niedersachsen eingeführt wird.

dpa/Sven Hoppe

Osnabrück. In Bayern gilt im Einzelhandel und im Nahverkehr vom kommenden Montag an die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen. Die sogenannten Alltagsmasken reichen dort dann also nicht mehr. In Niedersachsen ist davon derzeit noch keine Rede – aber der Freistaat war schon bei anderen Corona-Maßnahmen Vorreiter.

Es ist also nicht völlig abwegig, dass eine FFP2-Pflicht auch in Niedersachsen eingeführt werden könnte, zumal sich die Zahl der Infektionen immer noch auf einem hohen Niveau bewegt. Sind die Osnabrücker Apotheken auf einen möglichen Anstur