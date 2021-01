Die Polizei Osnabrück sucht den unbekannten Täter.

Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine Angestellte eines Lebensmitteldiscounters an der Nordstraße in Osnabrück mit einer Waffe bedroht. Der Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 19.45 Uhr den Verkaufsraum und begab sich zum Kassenbereich. Er bedrohte eine 28-jährige Angestellte mit einer Waffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem die Mitarbeiterin ihm er