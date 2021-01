Eltern, die wegen geschlossener Kitas und Schulen ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, können in diesem Jahr zusätzliche Kinderkrankentage beantragen. In der Praxis hakt es jedoch, wie ein Fall aus der Region zeigt.

Roland Weihrauch/dpa

Osnabrück. Hurra! Eltern können wegen der Corona-Pandemie zusätzliche Kinderkrankentage beantragen – und alle Betreuungssorgen angesichts geschlossener Kitas und Schulen sind dahin. Klingt fast schon zu einfach...? Ist es auch, wie ein Fallbeispiel aus der Region zeigt.

Sarah F. arbeitet in Osnabrück als Erzieherin und ist Mutter einer Zweitklässlerin. Sie nimmt die Corona-Pandemie ernst und will sich an die Empfehlungen der Regierung halten. Das wollte sie schon vor Weihnachten, als die Präsenzpflicht in