Bäume müssen für Neubau der Sporthalle an der Diesterwegschule in Osnabrück weichen

Noch in diesem Jahr sollen auf dem Gelände neben der alten Sporthalle an der Diesterwegschule die Arbeiten für eine neue starten.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Diesterwegschule im Osnabrücker Stadtteil Schinkel bekommt eine neue Sportstätte samt Mensa. Doch damit die Bauarbeiten für den Neubau starten können, müssen zunächst Bäume weichen.

Ab Freitag rücken deshalb Arbeiter auf dem Gelände an, um Gehölze zu fällen oder zurückzuschneiden. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung. "Beim Fällen der Bäume achtet die Stadt besonders darauf, den Baumbestand an der Win