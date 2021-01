Die Polizei kontrolliert täglich die Einhaltung der Corona-Regeln in Stadt und Landkreis Osnabrück. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Seit Sonntag gelten in Niedersachsen strengere Corona-Regeln für Treffen – in der Öffentlichkeit und auch im privaten Raum. Die Osnabrücker Polizei ist täglich in Stadt und Landkreis unterwegs, um die Einhaltung der Beschränkungen zu kontrollieren – und stellt immer wieder Verstöße fest.

Vor allem am vergangenen Wochenende gab es Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten. Die Beamten registrierten "zahlreiche Verstöße (Ordnungswidrigkeiten) nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)", teilt dazu Polizeisprecherin Mareike E