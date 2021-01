„Viele Farben, eine Heimat, unser Schinkel“. Das ist das Motto des städtebaulichen Sanierungsprogramms im Schinkel. Ein Schild vor dem Haus an der Jägerstraße in Osnabrück weist darauf hin, dass die private Investition in Fester und Haustür staatlich bezuschusst wurde.

David Ebener

Osnabrück. An den kleinen Dingen sind die Fortschritte im Schinkel erkennbar. Zum Beispiel an einem Schild an einem Privathaus an der Jägerstraße, das neue Fenster und eine neue Haustür bekommen hat.

Auf dem Schild lassen Bund, Land und Stadt wissen, dass die Sanierungen am Haus zum Teil mit Steuergeldern finanziert worden sind. Das Förderprogramm dahinter trägt den schönen Namen "Sozialer Zusammenhalt" und soll binnen zehn Jahren den S