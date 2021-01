Mediziner und Pflegekräfte von Intensivstationen und Notaufnahmen gehören zu der Gruppe, die höchste Priorität bei den Corona-Impfungen haben. Jetzt soll der erste Impfstoff die Krankenhäuser in der Region Osnabrück erreichen. (Symbolfoto)

Osnabrück. Der Start für die Corona-Impfungen in den Osnabrücker Krankenhäusern rückt näher. In den Niels-Stensen-Kliniken soll der erste Impfstoff noch in dieser Woche eintreffen. Auch im Klinikum am Finkenhügel steht ein Starttermin fest.

Die Zusage sei sehr kurzfristig gekommen, berichtet Bernd Runde, Personalchef und Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken, in einer Mitteilung. Zu dem Klinikverbund gehören im Stadtgebiet Osnabrück das Marienhospital und das Marienhospit