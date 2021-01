Physiotherapie in Zeiten von Corona im Centrumed in Osnabrück: Enrico Pluntke hat keine Chance, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Michael Gründel

Osnabrück. Als wichtiger Baustein, um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, gilt die Abstandsregel von mindestens 1,50 Metern. Doch gegen diese Regel verstößt Enrico Pluntke tagtäglich gleich mehrere Male. Berufsbedingt. Denn Pluntke ist Leiter der Physiotherapie des Gesundheitszentrums Centrumed in Osnabrück.

„Als Therapeut arbeiten wir so nah wie kaum jemand anderes am Patienten“, sagt er und gesteht, dass der Druck auf die Psyche groß sei. Denn die therapeutischen Maßnahmen orientieren sich am Krankheitsbild der Verordnung, der Mindestabstand