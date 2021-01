In Niedersachsen starten die Grundschulen in der kommenden Woche wieder mit geteilten Klassen. Anders als vom Kultusministerium vorgegeben, müssen Osnabrücker Grundschüler im Unterricht eine Maske tragen.

Andreas Arnold/dpa

Osnabrück. Am 18. Januar starten die Grundschulen in Niedersachsen wieder mit Unterricht im Szenario B, also in halber Klassenstärke. Eigentlich müssen die Schüler laut Vorgaben des Kultusministeriums während des Unterrichts keine Masken tragen. Doch die Stadt Osnabrück sieht das anders.

In der jüngsten infektionsschutzrechtlichen Allgemeinverfügung der Stadt Osnabrück vom 9. Januar heißt es, dass abweichend von der Niedersächsischen Verordnung alle Schüler und Lehrer in Osnabrück in den Schulgebäuden und auch während der U