Kindermahlzeit bietet Osnabrücker Familien günstiges "Mittagessen to go"

Wegen geschlossener Schulen gibt es derzeit für bedürftige Familien auch kein kostenloses Mittagessen. Doch die Kindermahlzeit hat ein günstiges Angebot für Familien in Osnabrück.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Osnabrück. Dass die Schule coronabedingt ausfällt, bedeutet für viele Kinder auch den Wegfall eines Gratis-Mittagessens. Denn für finanziell bedürftige Familien werden die Kosten für das Schulessen mit Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) getragen. Zumindest an drei Tagen in der Woche will die Osnabrücker Kindermahlzeit die entstandene Lücke schließen.

"Unser Angebot ist noch nicht so bekannt, aber das versuchen wir gerade zu ändern", sagt Ingrid Ketteler von der Katholischen Familienbildungsstätte (Fabi). Das Angebot besteht in einem "Mittagessen to go", das von Montag bis Mittwoch zwisc