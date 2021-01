Ankunft in Bremen: Hellmann Worldwide Logistics übernimmt die Verteilung des Moderna-Impfstoffs zu den Verteilzentren der Bundesländer.

Osnabrück. Kommt sie jetzt in Schwung, die Impfkampagne von Bund und Ländern? Mit der Logistik für den Moderna-Impfstoff wurde nun ein weiteres Rädchen in Gang gesetzt. Einen Beitrag in der Logistik-Kette leistet der Osnabrücker Logistikdienstleister Hellmann Worldwide Logistics.

Schon Ende November hatte sich Hellmann in Stellung gebracht. Jetzt ist klar: Bei der Verteilung des Moderna-Impfstoffs wird der Osnabrücker Logistikdienstleister bundesweit eine wichtige Rolle spielen. „Wir haben heute angefangen, insgesam