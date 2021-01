Wie der Blindgänger am Montagabend in Osnabrück entschärft wurde

Diese Männer sorgten dafür, dass rund 4.200 Osnabrücker am Montag bereits vor Mitternacht wieder in ihre Häuser zurück konnten. Sprengmeister Michael Crölle (rechts) und sein Team entschärften eine 250-Kilogramm-Bombe im Widukindland.

André Havergo

Osnabrück. Kurzfristige Bombenräumungen sind immer eine Herausforderung – inmitten einer Pandemie stiegen die Herausforderungen für die Organisatoren der Evakuierung und die betroffenen Bürger am Montag noch. Für Sprengmeister Michael Crölle kam es an diesem Abend unabhängig davon wie immer auf eines an: Die englische 250-Kilogramm-Bombe mit Aufschlagszünder sicher zu entschärfen.

Wenn "spontan" eine Bombenräumung ansteht, versteht nicht jeder, dass die von der Evakuierung Betroffenen erst kurzfristig informiert werden können. Doch auch die Männer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover wussten am Montagvormitt