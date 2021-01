OB-Wahl in Osnabrück: SPD will einen Namen nennen

Frank Henning, SPD

Michael Gründel

Osnabrück. Die Osnabrücker SPD will am kommenden Freitag verkünden, wer für die Sozialdemokraten ins Rennen um den Oberbürgermeister-Posten geht. Ein Name kursiert aber schon: Frank Henning.

Schon länger wird im politischen Raum spekuliert, wer für die SPD bei der Wahl am 26. September ins Rennen gehen wird. Eine Findungskommission unter Leitung von Parteivorstand Manuel Gava hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit mögliche