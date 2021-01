Radfahrer stürzt in Osnabrück und muss reanimiert werden

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in Osnabrück (Symbolfoto).

dpa/Patrick Pleul

Osnabrück. Ein Radfahrer ist am frühen Montagabend in Osnabrück gestürzt und muss ersten Informationen zufolge reanimiert werden.

Ein Radfahrer ist am Montag gegen 17.13 Uhr an der Sedanstraße in Eversburg alleinbeteiligt gestürzt, wie die Polizei mitteilt. Er muss reanimiert werden. Einsatzkräfte sind vor Ort.Weitere Informationen folgen...