Radfahrer stirbt nach Sturz in Osnabrück

dpa/Patrick Pleul

Osnabrück. Ein Radfahrer ist am frühen Montagabend in Osnabrück nach einem Sturz gestorben.

Ein Radfahrer ist am Montag gegen 17.13 Uhr an der Sedanstraße in Eversburg alleinbeteiligt gestürzt, wie die Polizei mitteilt. Zeugen fanden den bewusstlosen Mann und alarmierten anschließend die Rettungskräfte. Nachdem der Radfahrer noch