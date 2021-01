Liveblog: Evakuierung in Osnabrück kurz vor dem Abschluss

Busse bringen Anwohner zum Evakuierungszentrum in der Gesamtschule Schinkel.

David Ebener

Osnabrück. Bombenräumung im Lockdown: In Osnabrück ist am Montag ein Blindgänger gefunden worden. Die Stadt muss nun in der Corona-Pandemie eine Evakuierung organisieren. Wir berichten im Liveblog.

