77-Jähriger fährt Fußgängerin in Osnabrück an – Zeugen gesucht

Am August-Bebel-Platz ereignete sich am Montagmorgen ein Unfall (Archivfoto).

Michael Gründel

Osnabrück. Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen am August-Bebel-Platz in Osnabrück angefahren worden. Nun werden Zeugen gesucht, die insbesondere etwas zur Ampelschaltung sagen können.

Die 26-jährige Fußgängerin überquerte laut Polizei am Montag gegen 7.45 Uhr den Konrad-Adenauer-Ring von der Niedersachsenstraße kommend über die Ampel in Richtung Bruchstraße. Kurz bevor sie die andere Straßenseite erreichte, wurde sie von