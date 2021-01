Leben im Grenzgebiet: So unterschiedlich sind die Corona-Regeln in Niedersachsen und NRW

Maskenpflicht, Kontaktregeln und Bewegungsfreiheit: Die Corona-Verordnungen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterscheiden sich in ein paar Punkten. Vor allem für Menschen, die oft die Landesgrenzen passieren, kann das verwirrend sein. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben wie alle anderen Bundesländer eigene Corona-Verordnungen. Doch was gilt, wenn ich aus Osnabrück Richtung NRW fahre? An welche Regeln müssen sich Menschen halten, die aus NRW in Niedersachsen zu Besuch sind? Eine Übersicht für das Leben im Grenzgebiet.

Grundsätzlich gilt, dass sich Menschen, die sich in Niedersachsen aufhalten, an die dortige Corona-Verordnung halten müssen, berichtet eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Also müssen sich auch Menschen