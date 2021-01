Sprachregeln lernt man in der Schule - um nachher viele davon wieder zu vergessen.

dpa/Gregor Fischer

Osnabrück. Corona entschleunigt zwar manches in unserem Alltag, aber das Bedürfnis, schnell und unverkrampft zu schreiben, bleibt. „Coronabedingt“ ist ein neues, eigentlich unkompliziertes Wort, das so manche weitschweifige Erklärung im Zusammenhang mit der Pandemie überflüssig macht. Doch wie wird es eigentlich richtig geschrieben? Das bringt momentan auch die stärkeren Rechtschreiber ins Schleudern.

„Corona-bedingt“, mit großem "Corona", Bindestrich und kleinem "bedingt" liest man nun oft in der Stadt, in amtlichen Mitteilungen oder in der Zeitung, falls es nicht vorher korrigiert wurde. Diese Schreibweise sieht irgendwie angestr