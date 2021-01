"Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt!" Oder lieber doch nicht? Ein in Osnabrück entwickeltes Projekt hat das Ziel, Kinder am Aufstellen der Kita-Regeln zu beteiligen. (Symbolfoto)

Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Ach ja, die lieben Kleinen — machen so oft nicht das, was man will. Dabei ist die Sache doch klar: Wir Eltern, wir Erzieher, wir Lehrer machen hier das Sagen — und die Kinder haben zu gehorchen. Oder vielleicht doch nicht? In sogenannten "Demokratie-Werkstätten" will das in Osnabrück ansässige Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (Nifbe) Kinder künftig stärker an Entscheidungsprozessen in Kitas beteiligen.

Eltern kleiner Kinder sind sich vermutlich einig: Bei einem konsequenten "Kinder an die Macht" hätten wir hier wohl Zustände wie zur Zeit der Französischen Revolution. Doch bei dem Nifbe-Projekt geht es nicht um (Zwergen-)Aufstand, sondern