Wegen der Corona-Pandemie findet an Osnabrücker Schulen bis Ende Januar kaum Unterricht statt. Damit entfällt auch ein Mittagessen, was viele Familien finanziell belastet. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen bleiben in dieser Woche alle niedersächsischen Schulen geschlossen, auch Kitas bieten nur eine Notbetreuung an. Ab kommender Woche findet zwar für Grundschüler und Abschlussklassen Unterricht in halber Klassenstärke statt, doch mit dem Ganztagsbetrieb entfällt für viele Schüler etwas ganz Wesentliches: das warme Mittagessen.

„Normalerweise ist das warme Mittagessen in der Schule für Schülerinnen und Schüler, die Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs– und Teilhabepaket (BuT) haben, kostenfrei. Wenn jetzt Schülerinnen und Schüler aufgrund des Corona-Lockdowns