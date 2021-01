Anke Deters von der HHO hat mittlerweile einen gewissen Fundus an kindgerechtem Material zum Thema Tod und Trauer zusammengestellt.

HHO/Schawe

Osnabrück. Mit Kindern und Jugendlichen über das Thema Tod zu sprechen ist nicht einfach. Kindern und Jugendlichen, die eine Behinderung haben, dieses Thema näher zu bringen, ist eine ganz besondere Herausforderung. Die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück hat nun eine Mitarbeiterin zur Trauerbegleiterin für Kinder, Jugendliche und Familie ausbilden lassen. Sie weiß, dass Kinder viele Fragen rund ums Thema Sterben haben – zum Teil auch sehr wissenschaftliche.

Rund 1000 Kinder werden in Einrichtungen der HHO betreut, besuchen also in Nicht-Pandemie-Zeiten täglich die Kitas und Tagesbildungsstätten. "Wir arbeiten mit vielen Kindern, die besondere Unterstützungsbedarfe haben. Somit müssen wir uns d