Die ehemalige Klosteranlage Malgarten bei Bramsche an der Hase.

Uwe Lewandowski

Osnabrück. Der Osnabrücker Buchautor Volker Issmer ist einerseits für seine Beiträge zur Aufarbeitung der regionalen NS-Geschichte bekannt, andererseits auch mit historischen Romanen hervorgetreten. In seinem neuesten Werk „Geschichten vom Fluss“ beschreibt er episodenhaft den Kulturraum um den Hase-Fluss.

Wer kennt denn noch Bad Ledde?Die Hase ist 169,06 Kilometer lang, von ihrer Quelle am Nordhang des Teutoburger Waldes bis zur Mündung in Meppen in die Ems, erfahren wir gleich zu Beginn. Issmer geht es nun nicht darum, sich sklavisch an den