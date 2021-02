Wohin treibt Amerika? Was ist übrig vom transatlantischen Bündnis?

Joe Biden.

imago images/ZUMA Press

Osnabrück. Beim 13. Osnabrücker Wissensforum im November 2020 haben mehr als 30 Professoren der Universität Osnabrück Fragen von Lesern der Neuen Osnabrücker Zeitung beantwortet. Heute als Beitrag: Wohin treibt Amerika? Was ist übrig vom transatlantischen Bündnis?

Die beiden Fragen bringen prägnant grundlegende Sorgen in Bezug auf das zukünftige Verhältnis zwischen Europa und den USA auf den Punkt – ein Verhältnis, das sich in den letzten vier Jahren unter Präsident Donald Trump in vielen Aspekten er