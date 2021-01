Symbolfoto

Stephan Jansen/dpa

Osnabrück. Beim 13. Osnabrücker Wissensforum im November 2020 haben mehr als 30 Professoren der Universität Osnabrück Fragen von Lesern der Neuen Osnabrücker Zeitung beantwortet. Heute als Beitrag: Grippewelle. Corona-Virus. Wie lässt sich das Ausbruchgeschehen vorhersagen?

Eine Pandemie wie diese erleben wir zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal. Was brauchen wir also, um intelligent in dieser Situation handeln zu können? Welche Informationen benötigen wir, um das Infektionsgeschehen vorherzusagen und