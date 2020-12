Osnabrück. "Kats Tattoostudio" in Osnabrück schließt zum Ende des Jahres endgültig. Die Einbußen durch die Corona-Pandemie konnte die Inhaberin nicht auffangen.

Katharina Bobe gibt schweren Herzens ihr eigenes Geschäft an der Martinistraße in Osnabrück auf. "Corona Nummer 2 war das Ende", sagt die 32-jährige Osnabrückerin in ihrem geschlossenen Studio. Sie meint damit den zweiten Lockdown. Seit Anfang November ist ihr Tattoostudio zu. Alle Termine mussten abgesagt oder verschoben werden. Wochenlang gab es keine Einnahmen.

Corona-Krise und kaum finanzielle Unterstützung

Genau wie im ersten Lockdown im Frühjahr. Übers Jahr 2020 betrachtet, sei der Umsatz um rund 60 Prozent eingebrochen. Die Mieten und andere Kosten mussten jedoch weiter gezahlt werden.

Swaantje Hehmann

Als sie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr wieder öffnen durfte, kamen die Kunden zwar wieder. Die Laufkundschaft aber sei ausgeblieben. Neben Tattoos sticht Bobe auch Piercing. Studenten von der Universität kämen eigentlich spontan vorbei – seit Corona aber gibt es kein spontan mehr. Kunden müssen sich vorher anmelden. Begleitpersonen sind nicht erlaubt. Andere Hygiene-Regeln aber galten auch schon vor Corona: Nur mit Mundschutz und Handschuhen stechen die vier Frauen in dem Studio Tattoos. "Doch in dem Zeitraum, in dem wir öffnen durften, alles aufzuholen, war unmöglich", sagt Bobe resigniert.



Swaantje Hehmann

"Ich bin froh, dass meine Familie ein Haus hat. Sonst säßen wir jetzt auf der Straße." Die Reserven seien aufgebraucht. Die Soforthilfen der Bundesregierung, die Bobe im Mai bekam, reichen nicht aus, um die Verluste aufzufangen. Weitere Corona-Hilfen seien beantragt, aber bisher sei noch kein Geld angekommen. Ende Januar sei es hoffentlich so weit.

Geschäftsaufgabe

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen sind für das Tattoostudio nicht die einzigen Gründe für die Geschäftsaufgabe. Bereits vor dem zweiten Lockdown hat das Geschäft gelitten. "Wir wussten es schon vorher", sagt Katharina Pieper, die ebenfalls in dem Studio arbeitet. Denn: Die Inhaberin Bobe war schwanger, bekam im September Nachwuchs und konnte auch in der Zeit, in der das Studio öffnen durfte, einige Wochen in diesem Jahr nicht arbeiten. Hinzu kommen die Schließungen durch die Corona-Einschränkungen. "Corona hat uns den letzten Stoß gegeben", sagt Bobe. Nach acht Jahren als Inhaberin entschied sie sich, ihr Geschäft aufzugeben. Als Tätowiererin wird sie aber nicht aufhören.

Wie geht es weiter?

Swaantje Hehmann

Katharina Pieper, die bisher einen Stuhl in "Kats Tattoostudio" angemietet hat, will nun selbst ein eigenes Geschäft mit dem Namen "Made in Heaven" eröffnen. Trotz Corona wagt sie den Schritt. Auch wenn bis mindestens zum 10. Januar die Neueröffnung in der Dielinger Straße nicht stattfinden kann. Einen guten Start mit dem neuen Vermieter am neuen Standort gebe es bereits: Die ersten drei Monate hat der private Anbieter die Miete halbiert.

Anzeige Anzeige

Bobe und die anderen drei Frauen werden dann in dem Studio arbeiten. "Es wird schwer für mich", sagt Bobe, die dann nicht mehr die Chefin sein wird. Pieper freut sich auf den neuen Schritt.

Vermieter will mehr Wohnungen statt Gewerbe

Und was plant der Vermieter für das Gebäude an der Martinistraße? "Ich habe erst versucht, es als Gewerbe weiter zu betreiben, aber werde die Räume wohl zu Wohnungen umbauen", sagt Björn Knuth, der mehrere Immobilien in Osnabrück besitzt, unserer Redaktion. "Ich habe zu negative Erfahrungen mit Gewerbe gemacht." Die Mietausfälle seien extrem. Bei Wohnungen seien die Einnahmen sicherer.