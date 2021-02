Corona-Impfungen in Stadt und Landkreis Osnabrück: Das müssen Sie jetzt wissen

In der Region Osnabrück laufen die Corona-Impfungen – jetzt auch in den Impfzentren in Georgsmarienhütte und Wallenhorst. Im Impfzentrum in der Schlosswallhalle ruht der Betrieb weiter.

Michael Gründel

Osnabrück/Wallenhorst/Georgsmarienhütte. Das Impfen im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat am 27. Dezember 2020 begonnen – in Alten- und Pflegeheimen. Drei Impfzentren in Stadt und Landkreis Osnabrück sind einsatzbereit und teilweise schon gestartet. Wer darf zuerst hin, wie bekommt man einen Termin, wer bezahlt die Impfung? Fragen und Antworten nach dem Impfstart.

Wo wird geimpft?Drei Impfzentren stehen für die Bürger in Stadt und Landkreis Osnabrück bereit.Osnabrück (Schlosswall 10): Das Impfzentrum für Osnabrück befindet sich in der Schlosswallhalle.Wallenhorst (Borsigstraße 2 ): Das Impf