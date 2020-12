Osnabrück. Der Landkreis bereitet sich auf die Folgen des Klimawandels vor. Wie genau, verrät Timo Kluttig vom Referat für strategische Planung in einem neuen NOZ-Podcast.

Das Klima verändert sich. So viel steht fest. Auch in der Region Osnabrück. Diese Klimaveränderung wird unser ganzes Leben betreffen. Wie wir wohnen, wie wir wirtschaften, woher unser Essen kommt. Im Referat strategische Planung des Landkreises Osnabrück macht sich Timo Kluttig Gedanken darüber, was die Auswirkungen des Klimawandels für die Region konkret bedeuten werden. Dafür gibt es auch ein Wort: Klimafolgenanpassung.

“Im Laufe der Jahre ist uns bewusst geworden, dass es nicht damit getan ist, sich nur mit dem Klimaschutz zu befassen”, sagt Kluttig im neuen NOZ-Klima-Podcast. “Wir werden es nicht schaffen, die alten Verhältnisse wieder herzustellen. Das heißt, wir werden ein anderes Klima haben als das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Und das ist genau das, worauf wir uns jetzt schon einmal einstellen müssen.”

Im Referat von Kluttig geht es also nicht um Treibhausgaseinsparung, sondern um Hitzewellen, Dürrephasen, Extremwetterereignisse. “In der Vergangenheit haben wir immer nur reagiert”, sagt Kluttig. “Jetzt wollen wir helfen, wissenschaftliche Erkenntnisse besser zu verstehen.” Es geht darum, die Zukunft ein bisschen planbarer zu machen.

Als konkretes Beispiel nennt Kluttig im NOZ-Klima-Podcast die Dachbegrünung in der Region Osnabrück. “Das Schöne an grünen Dächern ist, dass sie in vielerlei Hinsicht einen positiven Effekt haben: Sie können Wasser zurückhalten, dienen der Kühlung, leisten einen Beitrag zur Biodiversität und binden auch etwas Kohlendioxid.” In einem ersten Schritt wird es ein Gründach-Kataster geben. Hier können die Bürger nachsehen inwiefern, ihr Dach überhaupt für Begrünung geeignet ist.

Mit welchen weiteren Maßnahmen der Landkreis Osnabrück auf den Klimawandel reagieren will, können Sie jetzt im neuen NOZ-Klima-Podcast hören.

In Zukunft wollen wir weiterhin über die konkreten Auswirkungen des Klimawandels für die Region berichten. Wir reden mit Politik und Wirtschaft, beleuchten die gesellschaftlichen Aspekte und widmen uns Menschen aus der Region, die sich hier und jetzt den Herausforderungen der Klimakrise stellen.

