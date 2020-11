Osnabrück. Das Osnabrücker Wissensforum geht in diesem Jahr in die 13. Auflage. Aufgrund der Corona-Pandemie sind leider keine Zuschauer im Schloss zugelassen. Sie können aber trotzdem dabei sein: Wir übertragen hier die beliebte Veranstaltung im Livestream. Los geht es am Freitag, den 13. November, um 18 Uhr.

Wie misst man die Intelligenz bei Tieren? Malen Frauen anders als Männer? Wie hat Corona unser Berufsleben verändert? Wenn der Schuldenberg wächst: Ist die Privatinsolvenz in Coronazeiten ein Ausweg? Auch in diesem Jahr werden die Professoren in ihren Vorträgen wieder spannende Fragen beantworten. Die gemeinsame Veranstaltung von NOZ Medien und der Universität Osnabrück beginnt um 18 Uhr und wird moderiert von Universitätspräsidentin Susanne Menzel-Riedl und NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke.



Das Osnabrücker Wissensforum im Livestream

Wissenschaftler haben vier Minuten Zeit

Mehr als 30 Professoren der Universität stehen heute Abend auf der Bühne. In Kurzvorträgen beantworten sie Fragen, die Leser der Neuen Osnabrücker Zeitung im Vorfeld eingesandt haben. Um die Veranstaltung in einem angemessenen zeitlichen Rahmen zu halten, haben die Wissenschaftler jeweils vier Minuten Zeit dafür. Wer überzieht, dem wird die Rote Karte gezeigt. Die Beiträge der Wissenschaftler werden ab Januar in einer Serie in unserer Zeitung sowie anschließend in einer Broschüre veröffentlicht.





Das komplette Programm des Wissensforums:

18 bis 19.30 Uhr:

Begrüßung

Lernen am Bildschirm. Bedarf echte Bildung noch einer Begegnung? (Prof. Dr. Kai Bremer)

(Prof. Dr. Kai Bremer) Alte, Einsame und Sterbende allein gelassen. Haben die Kirchen während der Corona-Krise versagt? ( Prof. Dr. Margit Eckholt)

Prof. Dr. Margit Eckholt) Wenn der Schuldenberg wächst. Ist die Privatinsolvenz in Coronazeiten ein Ausweg? ( Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke)

Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke) Coronavirus, Masern, Tuberkulose. Warum ist nicht jeder Infizierte ansteckend? (Apl.-Prof. Dr. Henning Allmers)

(Apl.-Prof. Dr. Henning Allmers) Corona-Pandemie. Hat sich der Blick auf die Wissenschaft verändert? ( Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl)

Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl) Pocken, Pest und Cholera. Welche Parallelen gibt es zur Corona-Pandemie? ( Prof. Dr. Thomas Vogtherr)

Prof. Dr. Thomas Vogtherr) Grippewelle, Coronavirus. Wie lässt sich das Ausbruchgeschehen vorhersagen? ( Prof. Dr. Gordon Pipa)

Prof. Dr. Gordon Pipa) Distanz oder Einmischung. Wie politisch darf man sein, wenn man forscht? ( Prof. Dr. Daniel Mertens)

Prof. Dr. Daniel Mertens) Corona. Wie hat die Krise unseren Job verändert? ( Prof. Dr. Hajo Holst im Gespräch mit Dr. Utz Lederbogen, Pressesprecher der Universität Osnabrück)

Prof. Dr. Hajo Holst im Gespräch mit Dr. Utz Lederbogen, Pressesprecher der Universität Osnabrück) Die Gedanken sind frei. Wann hat die Meinungsfreiheit ihre Grenzen? ( Prof. Dr. Susanne Boshammer)

Prof. Dr. Susanne Boshammer) Grüne Gentechnik. Wie lässt sie sich gegenüber herkömmlichen Züchtungen nachweisen? ( Prof. Dr. Nico Dissmeyer)

Prof. Dr. Nico Dissmeyer) Wahlrecht mit 16. Wer würde profitieren? ( Prof. Dr. Matthias Reitzner)

Prof. Dr. Matthias Reitzner) Widersprüchlich. Was ist Antisemitismus? ( Prof. Dr. Christoph A. Rass)

Prof. Dr. Christoph A. Rass) Leichte Sprache. Werden wir für dumm verkauft? ( Prof. Dr. Christina Noack)

Prof. Dr. Christina Noack) Edmond de Belamy. Wer ist der Autor eines Gemäldes, das mit Künstlicher Intelligenz erzeugt wurde? ( Prof. Dr. Mary-Rose McGuire)

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire) Streit um Staudamm in Äthiopien - Wem gehört das Nilwasser? ( Prof. Dr. Claudia Pahl-Wostl)

Prof. Dr. Claudia Pahl-Wostl) Die verflixte 13. Eine Zahl voller Geheimnisse? (Prof. Dr. Tim Römer)

30 Minuten Pause



20 bis 21:30 Uhr:

Glaube an geheime Mächte. Warum finden Verschwörungsmythen so viel Resonanz? ( Prof. Dr. Julia Becker)

Prof. Dr. Julia Becker) Monsterwellen aus dem Nichts. Wie wird aus einer harmlosen Meeresdünung eine gewaltige Woge? ( Prof. Dr. Jochen Gemmer)

Prof. Dr. Jochen Gemmer) Von Hate Speech bis Hate Crime. Wo verlaufen die Grenzen der Gesinnungs-und Meinungsfreiheit? ( Prof. Dr. Oliver Dörr)

Prof. Dr. Oliver Dörr) Wohin treibt Amerika? Was ist übrig vom transatlantischen Bündnis? ( Prof. Dr. Peter Schneck)

Prof. Dr. Peter Schneck) Popmusik für ein Millionenpublikum. Wie lauten die Grundmuster für Superhits? ( Prof. Dr. Dietrich Helms)

Prof. Dr. Dietrich Helms) Juristendeutsch. Pardon, geht es auch verständlicher? ( Prof. Dr. Pascale Cancik)

Prof. Dr. Pascale Cancik) Der innere Schweinehund. Die Vision vor Augen kommt die Motivation von alleine? ( Prof. Dr. Rosa Maria Puca)

Prof. Dr. Rosa Maria Puca) Vor fünf Jahren versprach Merkel: "Wir schaffen das". Wie hat die Zuwanderung Deutschland verändert? ( Prof. Dr. Helen Schwenken)

Prof. Dr. Helen Schwenken) Helikopter-Eltern. Müssen wir unsere Kinder steuern, damit sie im Leben erfolgreicher werden? ( Prof. Dr. Dominik Krinninger im Gespräch mit der NOZ)

Prof. Dr. Dominik Krinninger im Gespräch mit der NOZ) Krähen, Delfine, Affen. Wie misst man Intelligenz bei Tieren? ( Prof. Dr. Chadi Touma)

Prof. Dr. Chadi Touma) Genetisch festgelegt. Gibt es ein angeborenes Sprachwissen? ( Prof. Dr. Nikola Kompa)

Prof. Dr. Nikola Kompa) Pinselstrich, Farbe, Motive. Malen Frauen anders als Männer? ( Beate Freier-Bongaertz, Lehrbeauftragte Kunst)

Beate Freier-Bongaertz, Lehrbeauftragte Kunst) Friedensforschung. Können Wissenschaftler Kriege verhindern oder analysieren sie nur? ( Prof. Dr. Ulrich Schneckener)

Prof. Dr. Ulrich Schneckener) KI schafft Beethovens Vollendete. Ist der Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine entschieden? ( Prof. Dr. Kai-Uwe Kühnberger)

Prof. Dr. Kai-Uwe Kühnberger) Elektronische Gesundheitsakte. Der souveräne oder gläserne Patient? ( Prof. Dr. Manfred Hülsken-Giesler)

Prof. Dr. Manfred Hülsken-Giesler) Plastik in aller Munde. Wie lässt es sich nachweisen, wie vermeiden? (Prof. Dr. Marco Beeken)

Musikeinlagen: Jazz Duo der Universität Osnabrück | Mattis Balks (Saxophon) und Minh Voong (Piano)