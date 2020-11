Osnabrück. Das Osnabrücker Wissensforum geht in diesem Jahr in die 13. Auflage. Aufgrund der Corona-Pandemie sind leider keine Zuschauer im Schloss zugelassen. Sie können aber trotzdem dabei sein: Wir übertragen die beliebte Veranstaltung im Livestream.

Wie misst man die Intelligenz bei Tieren? Malen Frauen anders als Männer? Wie hat Corona unser Berufsleben verändert? Wenn der Schuldenberg wächst: Ist die Privatinsolvenz in Coronazeiten ein Ausweg? Auch in diesem Jahr werden die Professoren in ihren Vorträgen wieder spannende Fragen beantworten. Die gemeinsame Veranstaltung von NOZ Medien und der Universität Osnabrück beginnt um 18 Uhr und wird moderiert von Universitätspräsidentin Susanne Menzel-Riedl und NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke.



Wissenschaftler haben vier Minuten Zeit

Mehr als 30 Professoren der Universität stehen heute Abend auf der Bühne. In Kurzvorträgen beantworten sie Fragen, die Leser der Neuen Osnabrücker Zeitung im Vorfeld eingesandt haben. Um die Veranstaltung in einem angemessenen zeitlichen Rahmen zu halten, haben die Wissenschaftler jeweils vier Minuten Zeit dafür. Wer überzieht, dem wird die Rote Karte gezeigt. Die Beiträge der Wissenschaftler werden ab Januar in einer Serie in unserer Zeitung sowie anschließend in einer Broschüre veröffentlicht.

Hier finden Sie das komplette Programm des diesjährigen Wissensforums.