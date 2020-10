Nach dem Verlust eines Säurebehälters an einem Bahnübergang in Holdorf im Landkreis Vechta war die Bahnstrecke der Nordwestbahn zwischen Bremen und Osnabrück am Sonntagabend für mehr als zwei Stunden gesperrt gewesen.

