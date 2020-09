Osnabrück. Rund 20 Angestellte der Stadt Osnabrück, der Stadtwerke und der Sparkasse unternahmen am Mittwochvormittag auf Initiative der Gewerkschaft Verdi einen Streik-Spaziergang durch Osnabrück. Auf einem Bollerwagen führten sie ein Schwein aus Kunstharz mit. Mit der Aktion wollten die Verdi-Mitglieder ihrer Forderung nach mehr Lohn Nachdruck verleihen. Der Streik-Spaziergang sei nur eine Vorstufe zu Warnstreiks.

Die „Reisegruppe Schwein“ machte sich gesittet auf dem Bürgersteig vor der Sparkasse auf den Weg. Sie bestand aus mit gelben Westen bekleideten Gewerkschaftern. An einer roten Ampel gegenüber von Galeria Kaufhof stoppten sie. Bei den Tarif-Verhandlungen im Oktober wollen sie sich allem Anschein nach nicht stoppen lassen. Der Streik-Spaziergang am Mittwoch sei nur eine Vorstufe zu Warnstreiks, hieß es aus ihren Reihen.

Die 20 Delegierten der „Reisegruppe Schwein“ waren Angestellte der Stadt Osnabrück, der Stadtwerke und der Sparkasse. Sie unternahmen am Mittwochvormittag auf Initiative der Gewerkschaft Verdi einen Streik-Spaziergang. Auf einem Bollerwagen führten sie ein Schwein aus Kunstharz mit. An den Stationen des Spaziergangs, am Stadthaus, bei der Sparkasse, den Stadtwerken und am Klinikum, unterschrieben einige Mitarbeiter dieser Einrichtungen auf dem Schwein, damit die Gewerkschaft bei den Verhandlungen verdeutlichen kann, dass ihre Forderungen von einem Großteil der Kollegen unterstützt werden. Außerdem war auf dem Schwein eine unmissverständliche Botschaft zu lesen: „Das Verhalten der Arbeitgeber ist eine Sauerei.“

Kampf um Nachwuchs

Die Verdi-Mitglieder wollten so ihre Forderung von 4,8 Prozent mehr Lohn oder einen Mindestbeitrag von 150 Euro pro Monat deutlich machen. Schon am Dienstag hatte es Warnstreiks der Busfahrer und Erzieher gegeben. Bis zur dritten Verhandlungsrunde der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaften am 22. und 23. Oktober seien Streiks keinesfalls ausgeschlossen, sagte Martina Hartung, Fachbereichssekretärin von Verdi Weser-Ems.