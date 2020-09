Lesen Sie auch

Jetzt ein Klassiker: Das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück

Das Osnabrücker Rathaus ist nicht nur ein Symbol des westfälischen Friedens; es ist auch die beliebteste unter den bekannten Sehenswürdigkeiten in Osnabrück. 4,8 von 5 Sterne. Und tatsächlich: Negative Kommentare gibt es in den Google-Bewertungen nicht. Stattdessen ist die Rede von einer „wunderschönen Architektur“ und „einem Rathaus der Deutschen Geschichte“.



Ja, manche singen sogar ein Loblied auf das erste Haus der Stadt. „Absolut schöne Architektur, man sollte auf jeden Fall eine Führung mitmachen, denn dort erfährt man so viele Dinge aus der Geschichte, wo man sonst nicht im Traum draufkommen würde. Ich fand es total Klasse. Und im Anschluss durch eine wirklich tolle Altstadt bummeln, irgendwo eine Kleinigkeit essen, oder einfach nur genießen. Ist schon eine schöne Stadt...Kultur, tolle Kneipen und ein tolles Umfeld.“

Lesen Sie auch

Dom: 4,5 Sterne

David Ebener

Neben dem historischen Rathaus kennt den Dom St. Peter wohl jeder in Osnabrück. Und auch bei Gästen hinterlässt das spätromanische Gotteshaus einen bleibenden Eindruck. Doch offenbar nicht bei jedem. „Eine Kirche halt“ oder „nichts Besonderes“ schreiben manche in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer würde den Platz lieber gänzlich umändern. „Bin kein Kirchenfan, meinetwegen können wir den Dom abreißen und Wohnraum schaffen und gleich noch die Kirchen komplett enteignen.“ Andere wiederum haben ganz einfach praktische Probleme. „Die Mikrofon-/ Lautsprecheranlage ist nicht gut. Für Hörgeräteträger fehlt ein Ringschleifensystem“, heißt es in einem Kommentar.



Theater: 4,3 Sterne

Swaantje Hehmann

Das Osnabrücker Spielhaus ist oft in der Kritik. Es wird als zu teuer und unprofitabel abgestempelt und als überflüssig bewertet. Doch mit 4,3 von 5 Sternen ist das Theater durchaus beliebt. Zum Meckern ist natürlich trotzdem Zeit. „Schwach. Teuer. Miserabel“, schreibt ein Kommentator. Einem anderen Nutzer scheint das Theater hingegen zu gefallen. Eigentlich, jedenfalls: „Das Theater bietet, je nach Geschmack, nette Unterhaltung. Leider hat man bei der Bestuhlung wohl Ryanair als Vorbild genommen. Alles viel zu eng und unbequem. Das trübt die Theaterfreude.“