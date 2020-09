Osnabrück/Bad Oeynhausen. Die Suche nach dem seit Sonntag vermissten Radfahrer aus Bad Oeynhausen, der auf dem Weg nach Osnabrück war, geht weiter. Spürhunde sollen am Fundort des Fahrrads nach Hinweisen suchen. Derweil rief die Ehefrau des Vermissten zu einer privaten Suchaktion auf.

Nach Angaben der Polizei Minden-Lübbecke werden Beamte und Spürhunde am Dienstag weiter nach dem vermissten Radfahrer suchen – insbesondere auf der Nordseite des Wiehengebirges, zwischen Lübbecke-Nettelstedt und Hille-Oberlübbe, wo das Fahrrad des vermissten Mannes am Montag gefunden wurde.

Bereits am Montag hatten rund 100 Beamte im Wiehengebirge nach dem Mann aus Bad Oeynhausen gesucht, ohne Erfolg. Bis zum Einbruch der Dämmerung durchkämmten die Polizisten den Bereich um den Kammweg von Luttern bis in den Raum Hüllhorst.

Der Mann war am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einer Radtour über den Kammweg in Richtung Osnabrück aufgebrochen. Als der 52-Jährige am Nachmittag noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt und auch nicht über sein Handy erreichbar war, erstattete die Ehefrau eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.



Ehefrau ruft zu Hilfe auf

Noch am Montagabend rief die Ehefrau des Vermissten bei Facebook zu einer privaten Suchaktion auf. "Ich brauche eure Hilfe. Mein Mann ist nach einem Fahrradsturz wahrscheinlich orientierungslos im Wiehengebirge unterwegs. Bitte helft suchen", schrieb sie dort. Der Beitrag wurde mittlerweile mehr als 1500 Mal geteilt.

Die Polizei Minden-Lübbecke habe daraufhin mit der Frau Kontakt aufgenommen und darum gebeten, nicht auf eigene Faust nach dem Ehemann zu suchen. "Wir haben vollstes Verständnis für die Situation der Ehefrau", sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Um Spuren und Hinweise zu finden, bräuchten die Spürhunde jedoch Ruhe und Platz zum arbeiten, so der Sprecher weiter.

Zum Vermissten: Der 52-Jährige ist zwei Meter groß, schlank und vermutlich mit einem blauen Trikot, möglicherweise einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Radlerhose bekleidet und trägt einen dunkelgrauen Fahrradhelm. Das Mountainbike ist schwarz und besitzt keinen Antrieb.