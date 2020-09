Osnabrück. Die "NOZ-Kulturbühne" wird an diesem Montag, 21. September, ab 18.30 Uhr wiederbelebt: Journalist und Buchautor Hajo Schumacher erklärt im Gespräch seine "leidenschaftliche Hassliebe" zum Internet.

Was hat das digitale Leben aus unserem Alltag gemacht? Welchen Preis zahlt die Gesellschaft für diesen Fortschritt? Hajo Schumacher, Jahrgang 1964, zieht in seinem Buch "Kein Netz" eine schonungslose Bilanz. An diesem Montag spricht er darüber mit NOZ-Chefredakteur Geisenhanslüke und NOZ-Redakteurin Elke Schröder auf der "NOZ-Kulturbühne".

Der Buchautor ("Männerspagat", "Restlaufzeit") forscht seit zwei Jahren mit seinem Projekt Netzentdecker über das "digitale Erwachsenwerden". Wie hat das Netz unser Leben und unsere Diskussionskultur verändert? Welche Tipps kann er für einen digitalen Alltag ohne Dauerstress geben? Um diese und andere Fragen geht es heute um Talk.

Hier geht es zum "NOZ-Kulturbühnen"-Livestream:

