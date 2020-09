Osnabrück. Eine 42 Jahre alte Frau ist am Sonntagmittag in Osnabrück-Atter mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Frau von einem Warnsignal im Auto abgelenkt und kam deshalb von der Straße ab. Sie sei dann in ein Gebüsch gerast und gegen einen kleinen Baum geprallt. Das Warnsignal habe gepiept, da die 42-Jährige nicht angeschnallt gewesen sei. Die Verletzte wurde über den Kofferraum aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht.