Osnabrück. In Osnabrück hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle überfallen und ist anschließend geflüchtet.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte ereignete sich der Fall bereits am späten Freitagnachmittag. Der Täter hielt einer 19-jährigen Angestellten an der Kasse demnach ein Messer vor, ehe er sich an der Kasse zu schaffen machte und danach zu Fuß sowie möglicherweise danach auch per Fahrrad floh. Nach ihm wird gefahndet. Die Polizei sucht außerdem Zeugen.

Zu einer ähnlichen Tat kam es am Samstagabend im Freibad in Bohmte nordöstlich von Osnabrück. Dort forderte ein Mann an der Kasse ebenfalls die Herausgabe von Geld, wie die Polizei meldete. Eine Angestellte rief Hilfe, der Verdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Es soll sich hier um einen 15-jährigen Jugendlichen handeln.