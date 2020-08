Osnabrück. Bei Hörartikeln handelt es sich um Artikel aus unserer Zeitung, die vom Autoren selbst oder einem Sprecher eingesprochen wurden. So haben Sie die Möglichkeit, unsere Inhalte zum Beispiel auch unterwegs zu konsumieren. Hier stellen wir wöchentlich für Sie eine Top-3 der beliebtesten Hörartikel zusammen.

1. Großbrand in Osnabrück: Was genau geschah bei der Umweltkatastrophe?



Beim Großbrand in Osnabrück-Fledder am 20. Juli ist kontaminiertes Löschwasser in die Hase gelangt – ein Abschnitt des Flusses ist für Jahre tot. Hätte die Umweltkatastrophe verhindert werden können? Eine Rekonstruktion des Tages.

2. Wie ein Osnabrücker Geschwisterpaar die Johannisstraße aufwerten will



Kaniye und Achmet Taskan haben ein Vorhaben in die Tat umgesetzt, von dem manche wohl eher zurückschrecken würden: Sie eröffnen ein Geschäft in der Johannisstraße. Das Osnabrücker Geschwisterpaar glaubt fest daran, dass die "Problemzone" noch zu retten ist.



3. Wie man es aushält, dem Mörder des eigenen Kindes gegenüber zu sitzen



Ihre Tochter wurde vor drei Jahren in Bramsche von ihrem Ex-Partner mit einer Axt erschlagen. Im Prozess saß Erika B. dem Mörder ihres Kindes gegenüber. Wie lässt sich das aushalten?



Zu einer Übersicht aller Hörartikel gelangen Sie hier.