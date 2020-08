Osnabrück. Lange haben wir auf Sonne und höhere Temperaturen gewartet, an diesem Wochenende ist es endlich soweit – und es wird gleich richtig heiß! Bis zu 34 Grad sollen es in der Region Osnabrück werden. Was sind Ihre Tricks, um die Hitze auszuhalten? Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Braten Sie in der Sonne, weil es Ihnen gar nicht warm genug sein kann? Oder greifen Sie in die Trickkiste, um bei den Temperaturen nicht dahin zu schmelzen? Welcher Typ Sie auch sind: Lassen Sie die Menschen in der Region Osnabrück an Ihrem Sommer-Wochenende teilhaben.

Wir suchen Fotos von Ihnen, wie Sie die Sonne genießen oder sich der Hitze entziehen. Sie können das Foto per E-Mail an insta@noz.de schicken, als private Nachricht an unseren Instagram-Account noz_de oder bei Facebook an noz.de.

Wichtig: Wir möchten Ihre Bildern gern veröffentlichen. Schicken Sie uns die Fotos darum bitte nur, wenn Sie die Bildrechte daran haben und einverstanden damit sind, dass diese mit Namen im Internet und in der Zeitung veröffentlicht werden.