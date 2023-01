Comedy und Zauberei bringt Ingo Oschmann am 22. März bei der Komischen Nacht in Osnabrück unter einen Hut. Foto: imago images/Revierfoto up-down up-down Bachmann, Oschmann und mehr 21. Komische Nacht mit acht Comedians am 22. März in Osnabrück Von Thomas Wübker | 31.01.2023, 06:55 Uhr

Comedy und Zauberei, Travestie und Musical gibt es am 22. März in einer Show. Klingt komisch, und ist so. An diesem Tag findet die 21. Komische Nacht in Osnabrück statt.