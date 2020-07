WerkLabor Alter Steinbrecher fasziniert am Piesberg

Die obere Ebene des alten Steinbrechers am Piesberg nutzen niederländische Künstler zurzeit als ihr spezielles Atelier. Am Sonntag präsentieren sie die Resultate. Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zwei Wochen arbeiteten sechs niederländische Künstler aus Amersfoort und Den Bosch im Alten Steinbrecher am Piesberg. Am Sonntag können die Ergebnisse in der außergewöhnlichen Kulisse des historischen Industriegebäudes betrachtet werden.