Osnabrück. Auf einem Teilstück des Blumenhaller Wegs in Osnabrück muss die Fahrbahndecke verbessert werden. Daher wird der Abschnitt zwischen Rückertstraße/Hiärm-Grupe-Straße und Kromschröderstraße ab Montag, 27. Juli, gesperrt.

